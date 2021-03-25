Московские власти полгода не могли согласовывать 15 доз «Спутника» для вакцинации бездомных

Спустя год после начала массовой вакцинации в России открывается первое место, где прививку смогут сделать бездомные. Причем вакцинировать людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах будут не власти, а общественники из «Ночлежки».

Как пишет Telegram-канал Baza, организация уже полгода пытается добиться от Департамента здравоохранения Москвы. Однако и сейчас о массовом включении бездомных в процесс вакцинации речи не идет, так как «Ночлежка» смогла получить пока лишь 15 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», а следовательно, сможет привить только 15 человек.

Позиция мэрии, как передает Baza, заключается в том, что бездомные и так могут привиться в тех же пунктах вакцинации, что и остальные, однако общественники парируют, объясняя, что они часто без документов и не могут их восстановить из-за отсутствия денег на выплату госпошлины. К тому же, в места, где в Москве прививают всех остальных, бродяг часто не пускают.

Издание пишет, что сейчас заболеваемость среди бездомных вообще не видна в столичной статистике, несмотря на то, что их десятки тысяч человек. Если у них нет документов, медицинскую помощь власти им оказывают только в случае тяжелого протекания болезни:

«С ковидом в тяжёлой форме действительно госпитализируют наравне с остальными. Но по выздоровлению их выписывают «долечиваться» на улицу», — объясняют журналисты.

При этом даже имеющиеся 15 доз вакцины общественники смогут вколоть только тем, у кого есть паспорт. Остальные вакцинироваться не смогут в принципе. В «Ночлежке» считают, что бездомных необходимо включать в процесс вакцинации населения, если мэрия всерьез намерена добиваться коллективного иммунитета.

Напомним, что на Украине ранее был открыт пункт анонимной вакцинации от коронавируса. Там люди могли привиться, не предъявляя документов. Таким образом власти решили дать возможность вакцинироваться тем, кто до этого незаконно купил сертификаты. Впрочем, для людей без документов такой формат теоретически также мог бы помочь получить доступ к вакцине.