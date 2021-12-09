Лучшее время дня для вакцинации

Наблюдательное исследование показало, что иммунный ответ на вакцинацию против коронавируса зависит от времени суток. Так, если люди проходили через уколы во второй половине дня, то у них уровень антител оказывался позднее выше, чем при проведении прививок утром. Оказывается, 24-часовые циркадные ритмы регулируют многие аспекты физиологии, включая реакцию на вакцинацию.

Это исследование доказывает, что время суток воздействует на иммунный ответ, который очень важен после прививок от коронавируса. Следовательно, люди могут принимать более осознанное решение о том, когда именно им посещать пункты вакцинации, чтобы получить максимальный эффект от прививок.

Авторы исследования из Массачусетса напоминают, что симптомы некоторых болезней и воздействие лекарств различаются в зависимости от времени суток. К примеру, жертвы болезней легких часто демонстрируют более выраженные симптомы нарушений дыхательных функций в определённое время дня. А лекарства для снижения давления более эффективно действуют утром у некоторых людей, а у кого-то, наоборот, вечером. Что до вакцин от коронавируса, то более высокие титры антител появлялись у людей, прошедших через позднюю по времени вакцинацию.