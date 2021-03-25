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До конца года в России разрешат прививать детей от 12 лет. К марту – от 6 лет

С 15 лет вакцинироваться подросток сможет без согласия родителей

Фото: Global Look Press

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что уже подал в Минздрав документы на проведение клинических испытаний «Спутника V» на детях от 6 до 11 лет. При этом испытания детского «Спутника М» на подростках от 12 до 17 лет уже идут и до конца декабря препарат могут вывести на рынок. Ещё два-три месяца, то есть примерно к марту прививать начнут и детей от 6 до 11 лет.

«Вакцинация подростков 12-17 лет (...) начнется в конце декабря. [Детей 6-11 лет] дайте еще два месяца, по крайней мере», — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Он отдельно отмечает, что детская вакцина от ковида «обязательно» должна быть внесена в календарь прививок, однако заверил, что «многое, если не все, зависит от родителей».

Согласно разъяснениям Минздрава, дети от 12 до 14 лет будут прививаться исключительно с согласия родителей или опекунов, а вот подростки от 15 до 17 лет смогут вакцинироваться по собственной воле, предварительно подписав форму об информированном добровольном согласии.

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