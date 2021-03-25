«Да, я пробовала!» Российский эксперт назвала эффективный препарат от нового штамма коронавируса

Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) заявила, что препарат «МИР-19» эффективно защищает от нового штамма омикрон. Это заявление прозвучало в эфире канала «Россия 24».

«Мы посмотрели 800 линий разных вируса SARS-Cov-2, и та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у омикрона», – пояснила Скворцова.

Глава ФМБА рассказала, что контактировала с ковидным больным несколько часов. Человек не знал, что он болен. Когда стало известно о высокой концентрации вируса у контактера, Скворцова воспользовалась препаратом «МИР-19». Ее здоровье осталось в норме.

«Да, я пробовала. Я все, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники», – утверждает эксперт.

Вероника Скворцова рекомендует вдыхать препарат в течении десяти минут. Это поможет снизить вирусную нагрузку на организм и не заболеть. Кроме того, специалист утверждает, что «МИР-19» безопасен для здоровья. Он не влияет на иммунную систему и человеческий геном.