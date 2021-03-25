Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 10:56

«Да, я пробовала!» Российский эксперт назвала эффективный препарат от нового штамма коронавируса

Он не влияет на гены и иммунную систему человека

Фото: instagram.com/fmba_rossii

Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) заявила, что препарат «МИР-19» эффективно защищает от нового штамма омикрон. Это заявление прозвучало в эфире канала «Россия 24».

«Мы посмотрели 800 линий разных вируса SARS-Cov-2, и та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у омикрона», – пояснила Скворцова.

Глава ФМБА рассказала, что контактировала с ковидным больным несколько часов. Человек не знал, что он болен. Когда стало известно о высокой концентрации вируса у контактера, Скворцова воспользовалась препаратом «МИР-19». Ее здоровье осталось в норме.

«Да, я пробовала. Я все, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники», – утверждает эксперт.

Вероника Скворцова рекомендует вдыхать препарат в течении десяти минут. Это поможет снизить вирусную нагрузку на организм и не заболеть. Кроме того, специалист утверждает, что «МИР-19» безопасен для здоровья. Он не влияет на иммунную систему и человеческий геном.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Лайфстайл 14 минут назад

Денис Драгунский: настоящая Москва там… где второй контроль

Лайфстайл 47 минут назад

Новый рекорд Лионеля Месси! Он опережает Роналду на два «Золотых мяча»

Здоровье 2 часа назад

В ЮАР 10% госпитализированных с «омикроном» – дети. Спасет ли от него «Спутник», поймут через 3 недели

Здоровье 2 часа назад

Свежая статистика по ковиду: заболевших меньше, умерших больше

Лайфстайл 5 часов назад

Венера за доллар, Марс за 15 тысяч. Астрофизик посчитал стоимость планет Солнечной системы

Здоровье 6 часов назад

До конца года в России разрешат прививать детей от 12 лет. К марту – от 6 лет

Здоровье 16 часов назад

«Новый год в скафандрах, шампанское - через трубочку»: в сети отреагировали на слова Пескова про новый штамм коронавируса

Здоровье 16 часов назад

«По ОМС есть только ректальная»: врач пожаловалась, что треть пациентов из-за Путина просят назальную вакцину от ковида

Здоровье 18 часов назад

«Спутник V» начали адаптировать под «омикрон». РПФИ обещает сотни млн доз к февралю

Здоровье 21 час назад

Вице-президент BioNTech: Pfizer может создать вакцину от «омикрона» за месяц

Здоровье 1 день назад

20-й день подряд в России от ковида умерло больше 1200 человек

Лайфстайл 1 день назад

Какие окна выбрать: пластиковые или деревянные

Здоровье 2 дня назад

В Великобритании зафиксировано два случая «омикрона». Страна вводит новые ограничения

Лайфстайл 2 дня назад

Лайфхак. Как стать магнитом для денег

Здоровье 2 дня назад

Глава Всемирной медицинской ассоциации: Новый штамм может стать заразен, как «дельта», и опасен, как Эбола

Здоровье 2 дня назад

В Германии и Чехии заявили о возможных случаях «омикрон»-штамма коронавируса

Здоровье 3 дня назад

Кроме Путина и Гинцбурга назальную вакцину испытали дети её создателей

Здоровье 3 дня назад

В России 1239 летальных исходов ковида за сутки и почти 34 тысячи новых заражений

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика