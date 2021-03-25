20-й день подряд в России от ковида умерло больше 1200 человек

Согласно данным оперативного штаба при правительстве, за прошедшие сутки в России зафиксировано 33 860 новых случаев коронавируса — эта цифра соответствует предыдущим показателям. При этом наблюдается спад по числу выздоровевших — 27 700 человек (на 10 тысяч меньше, чем двумя днями ранее).

Немного улучшилась ситуация со смертностью, которая, впрочем, остается на крайне высоком уровне: за день от ковида погибли 1 209 человек. Таким образом уже 20 дней подряд (с 9 ноября) число летальных случаев превышает отметку в 1200.

В Москве ситуация стабильная: 3 434 заразившихся, 3 703 выздоровевших и 93 умерших. При этом, как отмечают в столичном оперштабе, 747 человек за сутки были госпитализированы, а на аппаратах искусственной вентиляции легких остается 601 человек.

В Санкт-Петербурге 2 181 новых случаев, 926 выписанных и 66 смертей от ковида. В Московской области 2 236 заболевших, 1 623 выздоровевших и 58 летальных исходов.

Самарская область уже второй день подряд находится за границами тысячи зараженных: сегодня в регионе выявили лишь 941 заболевшего. При этом 946 человек выздоровели, а 29 скончались.