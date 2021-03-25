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В России 1239 летальных исходов ковида за сутки и почти 34 тысячи новых заражений

Ситуация с распространением вируса и смертностью стабильная. В Самарской области наблюдаются улучшения

Фото: Global Look Press

Согласно данным оперативного штаба при правительстве, за прошедшие сутки в России выявлено 33 946 новых случая коронавируса. При этом 36 494 человек были выписаны, а 1239 стали жертвами болезни.

В Москве прежний уровень заражаемости — 3430 заболевших за день при 5116 выздоровевших и 96 смертельных исходах. Уже месяц подряд московская статистика выдаёт от 93 до 98 летальных исходов в сутки. При этом в столице только за последние сутки были госпитализированы 918 заражённых, а 585 больных остаются на аппаратах ИВЛ, передаёт московский оперштаб.

В Санкт-Петербурге 1879 новых случаев болезни и 3316 выздоровевших. Умерли от ковида в городе 70 человек.

В Московской области 1867 заразившихся, 1983 выздоровевших и 53 летальных исхода.

В Самарской области распространение ковида снижается — сегодня им заразились лишь 1056 человек. 1078 при этом выздоровели, а 33 скончались.

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