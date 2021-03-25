Кроме Путина и Гинцбурга назальную вакцину испытали дети её создателей

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальную вакцину уже испытали на детях сотрудников организации. Также её принял он сам. Ранее о том же заявил президент Владимир Путин, который, впрочем, также сказал, что она была в виде порошка, хотя, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это всё-таки была жидкость.

«Естественно, [я] привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние, в том числе, и никаких негативных последствий у них не было», — сказал Гинцбург в разговоре с РИА Новости.

Он также добавил, что дети его соседей также участвовали в эксперименте с назальной вакциной: «Все нормальные люди хотят своих детей защитить», — объяснил он.

В июне Минздрав дал разрешение на клинические испытания назальной вакцины. В октябре начался второй этап испытаний.

По утверждению центра Гамалеи, препарат не заменяет обычную вакцину, но может обеспечить дополнительную защиту дыхательных путей.