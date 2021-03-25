Кроме Путина и Гинцбурга назальную вакцину испытали дети её создателей
Гинцбург сказал, что привился назальной вакциной сам, а также испытал ей на детях сотрудников центра имени Гамалеи
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальную вакцину уже испытали на детях сотрудников организации. Также её принял он сам. Ранее о том же заявил президент Владимир Путин, который, впрочем, также сказал, что она была в виде порошка, хотя, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это всё-таки была жидкость.
«Естественно, [я] привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние, в том числе, и никаких негативных последствий у них не было», — сказал Гинцбург в разговоре с РИА Новости.
Он также добавил, что дети его соседей также участвовали в эксперименте с назальной вакциной: «Все нормальные люди хотят своих детей защитить», — объяснил он.
В июне Минздрав дал разрешение на клинические испытания назальной вакцины. В октябре начался второй этап испытаний.
По утверждению центра Гамалеи, препарат не заменяет обычную вакцину, но может обеспечить дополнительную защиту дыхательных путей.