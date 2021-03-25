Носить маску всем! Глава ВОЗ предупредил о «ложном чувстве безопасности» вакцинированных граждан

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обеспокоен тем, что многие вакцинированные люди пренебрегают средствами индивидуальной защиты от COVID-19. Он предупреждает, что даже те, кто дважды сделал прививку может заразиться вирусом и заразить окружающих.

«Мы обеспокоены ложным чувством безопасности, которое заключается в том, что вакцины положили конец пандемии, и вакцинированные люди не нуждаются в каких-либо других мерах предосторожности», - сказал Тедрос MedicalXpress.

По данным ВОЗ вакцина от коронавируса лишь на 40 % снижает вероятность передачи дельта-штамма. Поэтому меры предосторожности нужно соблюдать неукоснительно: носить маску, избегать мест скопления людей, назначать встречи только на улице или вентилируемом помещении, обрабатывать руки и лицо антисептиками.