Носить маску всем! Глава ВОЗ предупредил о «ложном чувстве безопасности» вакцинированных граждан
Прививка спасает жизнь, но не защищает от передачи инфекции
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обеспокоен тем, что многие вакцинированные люди пренебрегают средствами индивидуальной защиты от COVID-19. Он предупреждает, что даже те, кто дважды сделал прививку может заразиться вирусом и заразить окружающих.
«Мы обеспокоены ложным чувством безопасности, которое заключается в том, что вакцины положили конец пандемии, и вакцинированные люди не нуждаются в каких-либо других мерах предосторожности», - сказал Тедрос MedicalXpress.
По данным ВОЗ вакцина от коронавируса лишь на 40 % снижает вероятность передачи дельта-штамма. Поэтому меры предосторожности нужно соблюдать неукоснительно: носить маску, избегать мест скопления людей, назначать встречи только на улице или вентилируемом помещении, обрабатывать руки и лицо антисептиками.