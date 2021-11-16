Минздрав внес законопроект о штрафах до 1 млн за предложения продажи фальшивых меддокументов

Министерство здравоохранения подготовило законопроект, который определял бы внесение в КоАП специальную ответственность за информацию о продаже и доставке фиктивных медицинских документов. Такая инициатива родилась в результате ряда скандалов с продажей сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Поправки предлагают внести в статью 13.15 о распространении фейковой информации под видом достоверной.

Граждан за такие кейсы будут штрафовать на суммы от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, должностных лиц – до полумиллиона, а юрлицам придётся платить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Вместе с тем предлагается снизить штрафы по статьям о распространении фейков в случаях, когда это приводит к негативным последствиям, связано с чрезвычайными ситуациями или касается изготовления медицинских документов.

Сообщество «Сетевые свободы» предполагает, что содержание поправок от Минздрава может означать, что в перспективе будет ужесточена ответственность по статьям УК о распространении ложной информации.