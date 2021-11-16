«20 идей по развитию России»: Как решить проблему донорства

Почему эта проблема касается всех?

Диме Лебедеву из Санкт-Петербурга еще в первый год жизни поставили диагноз «почечная недостаточность». Следующие пять лет он провел в больнице, из них 107 дней – в реанимации. О возможности пересадки почки Лебедевы, как и многие другие семьи больных детей, узнали от врачей РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, приехавших в клинику. В итоге мальчика записали на трансплантацию, но операции пришлось ждать целых два года. Диме пересадили почку от бабушки, после чего он быстро пошел на поправку.

История Димы не уникальна. По данным Минздрава, в 2019-м в России было проведено более 2,4 тыс. трансплантаций органов. Больше всего пациенты нуждались в пересадке почки – таких операций было 1473. На втором месте – пересадка печени (584 операции). При этом, в листе ожидания по состоянию на 2020-й находилось более 9,5 тыс. человек. Как отмечает заведующая Московским координационным центром органного донорства (МКЦ-ОД) на базе Боткинской больницы Марина Минина, в Москве срок ожидания пересадки почки составляет от 1,5 до 2 лет. И далеко не все доживают до того момента, когда до них дойдет очередь.

За последние 8 лет в России наблюдается увеличение числа пациентов в листах ожидания: так, срок ожидания почки увеличился почти в два раза, печени – в 4,6 раза, сердца – в 1,8 раза. При этом средние сроки ожидания трансплантации органов практически не изменились.

По мнению экспертов, причиной такой тревожной тенденции является несовершенство российского законодательства. Та же Марина Минина напоминает, что операция по трансплантации может выполняться только в государственных учреждениях на основании выделяемых государством квот. Люди из списка ожидания обязаны приходить в больницу и сдавать кровь для более точного подбора донорского органа.

Кроме того, живым донором в России может стать лишь человек, находящийся в генетической связи с нуждающимся в пересадке. То есть, супруги донорами друг для друга не являются. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов призывает пересмотреть это правило, которое значительно сужает круг людей, которые могут спасти жизнь близкого человека. Он напоминает, что в некоторых европейских странах (например, в Нидерландах, Швеции и Испании) действует возможность стать донором для друзей и супругов. В США граждане могут добровольно пожертвовать почку в трансплантационный центр, который сам определяет ее наиболее нуждающемуся. И разница в цифрах просто бросается в глаза. Если в 2020-м в России пересадили 1124 почки, то в США таких операций было более 23 тыс. И это несмотря на пандемию коронавируса.

– В тех странах, где разрешена трансплантация от неродственного донора, работает так называемый этический комитет, который проверяет, что донор ни в коем случае не продает свой орган, а отдает его бескорыстно, сугубо из гуманных побуждений, чтобы спасти жизнь близкого человека. Благодаря строгим законам и многоуровневой системе работы учреждений трансплантологии, России удалось декриминализировать эту сферу, – подчеркивает Давыдов.

Предприниматель предлагает внести в практику донорства несколько изменений, которые можно внедрить без рисков для возникновения потенциальных негативных факторов, таких как психологическое давление и принуждение, а также передача органов за вознаграждение. Так, Давыдов предлагает разрешить донорство между гражданами, состоящими в законном браке не менее одного года; между гражданами, не состоящими в законном браке, но имеющими общего ребенка; между родителями и их приемными детьми.

– Такой шаг позволит расширить круг потенциальных доноров и при этом сохранить принцип передачи органа по родственным связям, но не ограничиваться только генетическим родством, – говорит Давыдов.

А что с законодательством?

В России система донорства регулируется законом от 1992 года «О трансплантации органов и тканей». Его основная идея состоит в презумпции согласия гражданина РФ на посмертное донорство органов. Но именно эта формулировка наиболее часто критикуется экспертами. Проблему признают и в Минздраве – несколько лет назад ведомство представило проект федерального закона «О донорстве органов человека и их трансплантации». Новая версия ФЗ будет учитывать прижизненное волеизъявление гражданина. То есть, если человек при жизни выступил против того, чтобы стать донором органов после смерти, то его органы не достанутся никому. Для этого может быть создан единый регистр как отказников, так и самих доноров органов. Подобный опыт уже успешно применяется в других странах.

Примером такой кооперации является Международный фонд Eurotransplant. Это некоммерческая организация, действующая как посредник исключительно в интересах пациентов, нуждающихся в трансплантации органов. В союз Eurotransplant входят восемь стран: Австрия, Бельгия, Хорватия, Германия, Венгрия, Люксембург, Нидерланды и Словения. У всех этих стран есть общая база данных, в которой содержится информация о донорах и реципиентах. И если в одной стране появился орган, не подошедший ни одному пациенту в ее пределах, через базу можно найти подходящего реципиента в другой стране. Этот орган транспортируется самолетом в специальном контейнере. Компьютерная программа мгновенно составляет «список соответствия» для каждого доступного органа. Этот перечень создается на основе заранее составленных правил, которые учитывают такие факторы как совместимость по медицинским показателям, время, проведенное в списке ожидания, и относительная срочность. В 2020-м 21,4% от всех трансплантируемых трупных органов на территориях стран-участниц Eurotransplant, были проведены через границу государств.

Подобные организации существуют и в скандинавских странах – Scandiatransplant (в нее входят Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция) и странах Прибалтики – Balttransplant (Латвия, Литва, Эстония).

По мнению автора проекта «20 идей», Россия может выступить инициатором создания новой международной организации, предложив стать ее участниками странам, с которыми уже есть связи в области здравоохранения.

– Учитывая относительно высокое качество российской медицины на Евразийском пространстве и возможности в сфере информационных технологий, мы уверены, что поддержка этой инициативы на международной арене обязательно найдется, – говорит Дмитрий Давыдов.

Финансирование деятельности такого международного фонда может осуществляться за счет страховых компаний и стран-участниц исходя из количества регистрируемых в листе ожидания пациентов.

– Выгода для России очевидна. Во-первых, разработка новейшей системы обмена трупными органами по аналогии с Eurotransplant позволит облегчить и ускорить взаимодействие в этом вопросе между медицинскими учреждениями в разных субъектах Федерации в масштабах одной страны. Во-вторых, участие в международной организации ощутимо увеличит количество пересадок органов за счет расширения географии поиска. Таким образом, появится значительно больше шансов на своевременную трансплантацию, от которой сейчас зависят жизни тысяч граждан, – заключает Дмитрий Давыдов.

Предприниматель надеется, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их законодательно.

Никита Новиков