Ученые рассказали, почему важна ранняя диагностика аутизма

Установка диагноза расстройство аутистического спектра до двух с половиной лет улучшает социальные симптомы этого состояния в последующие годы. К такому выводу пришли исследователи из израильского Университета Бен-Гуриона. Они полагают, что ранний диагноз положительно отражается на социальных навыках, которые впоследствии обретают дети с аутизмом.

Исследование подчеркивает важность ранней диагностики и того, насколько необходимо поскорее убирать существующие на её пути диагностические барьеры. В исследовании приняли участие более 100 детей с расстройством аутистического спектра, симптомы которого у них наблюдались в течение одного-двух лет. Самим детям было от 1 до 5 лет.

В последнее время диагноз аутизм всё чаще ставятся до достижения ребёнком возраста двух с половиной лет. В этом случае специализированные терапевты и прочие специалисты в области детского развития могут научить родителей правильно обращаться с малышами, чтобы максимально эффективно интегрировать их в социальное окружение.