Гипертония увеличивает риск эпилепсии

Учёные из Школы медицины Бостонского университета доказали, что наличие гипертонии увеличивает риск развития эпилепсии у взрослого человека в два раза. В исследование приняли участие около 3 000 американцев со средним возрастом 58 лет. Среди них было выявлено 55 новых случаев эпилепсии в течение среднего периода наблюдений в 19 лет.

Гипертонией называют устойчиво повышенное артериальное давление. Наличие гипертонии и прием антигипертензивных препаратов были связаны с практически двукратным повышением риска эпилепсии. Исследование показывает, что одно из самых распространённых расстройств артериального давления на планете является независимым предиктором эпилепсии в пожилом возрасте.

Напомним, что гипертония - ещё и крупнейший единичный фактор риска инсульта, также гипертоники чаще сталкиваются с инфарктами. Для того, чтобы защитить себя от пагубных последствий гипертонии, необходимо регулярно принимать назначенные врачом таблетки. Как правило, их приём является пожизненным, если изменения в образе жизни уже не позволяют сбить давление до оптимальных показателей.