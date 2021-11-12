Спрос на маски в пандемию привел к загрязнению океанов миллионами тонн отходов

Заражение водоёмов пластиком — это глобальная проблема для всего человечества. На Земле не осталось ни одного самого удалённого уголка, включая Антарктиду и какие-нибудь крошечные коралловые рифы вдали от морских путей, куда бы не доплывал пластик, попадающий в океан из-за деятельности человека. Но в результате пандемии этот процесс резко увеличился. В ходе исследования американских ученых было установлено, что с зимы прошлого года свыше 8 млн тонн пластиковых отходов дополнительно засорили океаны.

Это связано с резким ростом спроса на продукты из пластика и его компонентов. В первую очередь, имеется в виду одноразовый пластик, который идёт на изготовление медицинских масок, перчаток и тому подобного материала. Человечество в десятки раз нарастило производство таких средств индивидуальной защиты, и это не могло пройти безнаказанно.

Утверждается, что данные отходы созданы 193 странами, но свыше 75% поступают из Азии. Очень сильно от пластика страдают животные, но и само человечество косвенно оказывается его жертвой, так как пластик из океана попадает в атмосферу в виде микрочастиц, либо проникает в организм тех живых существ в океанах и морях, которые в дальнейшем оказываются у нас в тарелках.