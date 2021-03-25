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В России снова антирекорд по смертности от ковида

Ещё 1 241 человек умер от коронавируса, чуть больше 39 тысяч заразились

Фото: Global Look Press

За прошедшие сутки в России зафиксировано 39 256 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных, опубликованных оперативным штабом при правительстве. Выписаны были лишь 33 802 человека.

Кроме того, за день в стране в результате болезни погибл 1 241 человек — это абсолютный максимум летальных исходов за всё время. До этого антирекорд был зафиксирован 10 ноября, когда скончались 1 239 человек.

В Москве за сутки заболели 4 185 человек при 6 597 выздоровевших и 97 умерших. В Санкт-Петербурге болезнь обнаружили у 3 273 человек, 3 882 выписаны, а 70 стали жертвами коронавируса. В Подмосковье число заразившихся составило 2 891, выписанных 1 866, а погибших — 53.

По-прежнему четвертое место занимает Самарская область, где 1 790 заразившихся ковидом, 29 смертельных исходов и 987 выписанных пациентов.

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