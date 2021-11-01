Грязный воздух и гены увеличивают риск депрессии

Воздействия мелких дисперсных частиц, загрязняющих воздух, значительно увеличивает риск развития депрессивных расстройств у здоровых людей с генетической предрасположенностью. Опубликованное в понедельник в журнале PNAS исследование объединило научные данные по загрязнению воздуха, а также выраженности генов мозга и другую дополнительную информацию, собранную международным консорциумом генетиков из более чем 40 стран.

Ключевым выводом исследования является то, что загрязнения воздуха воздействуют на важные когнитивные и эмоциональные зоны мозга. Грязный воздух изменяет экспрессию генов, что способствует появлению депрессии. А это значит, что всё большее количество людей, живущих в городах с высоким уровнем загрязнений воздуха, будут страдать от депрессий.

Это связано ещё и с особенностями их генов, которые повышают индивидуальную опасность депрессивного расстройства. Исследователи отмечают, что у всех людей есть определённая склонность к депрессии, но у некоторых ее более высокий риск определяется генами. Эта предрасположенность не означает, что у человека со стопроцентной вероятностью будет депрессия, но риск данного психического расстройства выше, по сравнению с людьми, у которых таких генов нет.