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Глава ВОЗ о росте летальности коронавируса: «Мы теряем каждую неделю более 50 тысяч наших сестер и братьев»

В 56 странах смертность от ковида увеличилась более чем на 20%

Фото: Global Look Press

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обвинил мировое сообщество в том, что на планете серьезно увеличилось число летальных случаев из-за заражения коронавирусом.

За прошлую неделю в 56 странах число смертей от ковида выросло более чем на 10%. «Мы теряем каждую неделю более 50 тыс. наших сестер и братьев», – цитирует ТАСС Гебрейесуса. Он отмечает, что реальные числа могут быть гораздо выше.

Глава международной организации призвал отдать приоритет поставкам препаратов для вакцинации в африканские страны. «Вакцины от COVID-19 больше не должны идти в страны, которые вакцинировали более 40% своего населения», – настаивает Гебрейесус.

Ранее ВОЗ выступала резко против начала ревакцинации в странах, где и так есть достаточный охват граждан иммунизацией. Эту процедуру рекомендуют использовать только для людей со сниженным иммунитетом.

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