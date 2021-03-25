Новый максимум ковидной смертности: 1 195 человек скончались, 40 217 заболели
В Самарской области показатели заболеваемости бьют все региональные антирекорды
За минувшие сутки в России выявлено 40 217 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровели при этом 31 928 человек.
Также в минувшие сутки установлен новый антирекорд ковидной смертности. Скончались 1 195 человек.
На Москву пришлось 6 305 новых случаев, на Питер – 3 271, на Подмосковье – 2 732. В регионах по-прежнему наихудшая обстановка в Самарской области, где за сутки выявили 1 603 заболевших человека.
730 человек в Москве сейчас находятся на аппарате для искусственной вентиляции легких.
С начала пандемии в России скончались от коронавируса 243 255 человек.