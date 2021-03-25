Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:43

Новый максимум ковидной смертности: 1 195 человек скончались, 40 217 заболели

В Самарской области показатели заболеваемости бьют все региональные антирекорды

Фото: Global Look Press

За минувшие сутки в России выявлено 40 217 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровели при этом 31 928 человек. 

Также в минувшие сутки установлен новый антирекорд ковидной смертности. Скончались 1 195 человек.

На Москву пришлось 6 305 новых случаев, на Питер – 3 271, на Подмосковье – 2 732. В регионах по-прежнему наихудшая обстановка в Самарской области, где за сутки выявили 1 603 заболевших человека.

730 человек в Москве сейчас находятся на аппарате для искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в России скончались от коронавируса 243 255 человек.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 1 день назад

Анатолий Вассерман: «За умного человека и проголосовать не грех»

Лайфстайл 1 час назад

Андрей Туманов: «Готовим малину к урожаю будущего года»

Здоровье 1 час назад

Исследование: химиотерапия способствует проникновению клеток рака груди в легкие

Здоровье 2 часа назад

Ученые рассказали, чем долгие космические полёты опасны для мозга

Лайфстайл 4 часа назад

Андрей Туманов: «Окапывать, опрыскивать, класть осеннее удобрение… Надо ли?»

Лайфстайл 12 часов назад

Будущее по звездам от австралийского астролога Аделаиды: гороскоп на 4-10 ноября

Лайфстайл 22 часа назад

Андрей Туманов: Как правильно обрезать кусты крыжовника и красной смородины

Здоровье 23 часа назад

Исследователи обнаружили генетические факторы риска лейкоза

Здоровье 1 день назад

Мужчины переживают расставания сильнее женщин – исследование

Здоровье 1 день назад

Учёные подсчитали, сколько в мире патологических лжецов

Лайфстайл 1 день назад

Андрей Туманов: «Осенняя обрезка. С черной смородиной будьте осторожны»

Здоровье 2 дня назад

Морковь против очков: мифы о восстановлении зрения

Здоровье 2 дня назад

Штамм «мю», 40 402 заболевших, 1 155 умерших: с коронавирусом все стабильно плохо

Здоровье 5 дней назад

Доктор наук Михаил Костинов: После ревакцинации антитела к коронавирусу ещё больше активизируются

Здоровье 5 дней назад

Лекарство от псориаза не подходит для лечения астмы

Здоровье 5 дней назад

В Минздраве напомнили, как получить QR-код без вакцинации от коронавируса

Здоровье 5 дней назад

Ученые объяснили, почему у людей с возрастом начинают выпадать волосы

Здоровье 6 дней назад

Ученые выяснили, что кофе может защитить почки от образования камней

Здоровье 1 неделю назад

Россия переступила порог в 40 тысяч заболевших ковидом за сутки

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика