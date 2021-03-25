Новый максимум ковидной смертности: 1 195 человек скончались, 40 217 заболели

За минувшие сутки в России выявлено 40 217 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровели при этом 31 928 человек.

Также в минувшие сутки установлен новый антирекорд ковидной смертности. Скончались 1 195 человек.

На Москву пришлось 6 305 новых случаев, на Питер – 3 271, на Подмосковье – 2 732. В регионах по-прежнему наихудшая обстановка в Самарской области, где за сутки выявили 1 603 заболевших человека.

730 человек в Москве сейчас находятся на аппарате для искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в России скончались от коронавируса 243 255 человек.