Учёные подсчитали, сколько в мире патологических лжецов

Предыдущие исследования показывали, что среднестатистический человек говорит неправду один-два раза в сутки. Но ученые из Университета Алабамы выяснили, что это не отражает поведения большинства людей. И самое значительное количество неправды раздаётся из уст очень небольшого числа патологических врунов — не более 1% от всего общества.

Именно эти люди говорят неправду по 15 раз в день регулярно. Предыдущие исследования фокусировались только на одном моменте во времени, а нынешнее отслеживало ежедневную ложь людей в течении трёх месяцев. 630 участников вели так называемые дневники обмана, в которых содержалось несколько десятков тысяч эпизодов.

Результаты показали, что три четверти добровольцев сохраняли честность, и в день говорили неправду не более двух раз. Около 6% лгали свыше шести раз в сутки, и лишь менее 1% являлись так называемыми патологическими лжецами, которые говорили неправду 15 раз в день и более. Результаты исследования публикует журнал Communication Monographs.