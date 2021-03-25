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Штамм «мю», 40 402 заболевших, 1 155 умерших: с коронавирусом все стабильно плохо

Преобладающим в России, как и во всем мире, остается штамм «дельта»

Фото: Global Look Press

В России продолжается четвертая и самая жесткая волна пандемии коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано 40 402 новых пациентов с диагнозом COVID-19, 1 155 человек умерли. Эти показатели не бьют предыдущие антирекорды, но по-прежнему близки к ним.

Выздоровели за сутки 23 187 человек, сообщает столичный оперштаб. В Москве 7 103 новых заболевших, в области – 2 866. В Петербурге диагноз подтвержден у 3 250 человек. Среди регионов по-прежнему худшая ситуация в Самарской области – 1 504 заболевших за сутки.

Директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил об обнаружении у троих россиян коронавируса штамма «мю» и у одного штамма «лямбда». Преобладающим остается штамм «дельта». 

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