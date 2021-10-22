Ученые выяснили, что кофе может защитить почки от образования камней

Новое исследование, опубликованное в American Journal of Kidney Diseases, показало, что употребление почек предотвращает мочекаменную болезнь. В тот или иной период времени с ней сталкивается 15% населения нашей планеты. Исследователи проанализировали генетические данные почти 572 тысяч жителей Великобритании и Финляндии. Оказалось, что регулярное употребление кофе уменьшает вероятность развития камней в почках.

К примеру, если человек вместо одной чашки кофе в день употребляет полторы, то риск развития мочекаменной болезни сокращается на 40%. Это не первое исследование, которое показывает связь между кофе и камнями в почках. Но впервые изучено то, как генетика определяет воздействие кофеина на мочекаменную болезнь.

Авторы исследования использовали преимущества генетических вариантов, которые связаны с повышенным употреблением кофе и кофеина. При этом точные причины способности кофе защищать от камней в почках не установлены. Нельзя исключить, что кофеин увеличивает отток мочи, являясь диуретиком, а также сокращает кристаллизацию оксалата кальция в клетках почек. Наконец, кофе богат лимонной кислотой, а цитрат в моче является известным ингибитором почечных камней.