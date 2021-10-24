Ученые объяснили, почему у людей с возрастом начинают выпадать волосы

Наблюдая за лабораторными мышами, учёные обнаружили, что по мере взросления волосяных стволовых клеток сами волосы теряют своего рода липкость, удерживающую их внутри волосяных фолликул. Из-за этого стволовые клетки уходят от фолликулов. В результате всё меньшее количество стволовых клеток в фолликулах производят собственно волосы, как установили учёные из Западного университета в Чикаго.

А со временем это приводит к истончению волос и облысению по мере старения. Исследователи также определили гены, способные регулировать прикрепляемость стволовых клеток волос. Они испытали свою теорию на мышах, которых специально лишили двух подобных генов. Довольно быстро мыши без этих генов начали терять волосы и в течение 12 месяцев полностью лишились волосяного покрова.

Результаты этого исследования публикует журнал Nature Aging. У мышей и людей много общего в стволовых ветках и в волосах, так что полученные данные могут помочь женщинам и мужчинам старшего возраста остановить неприятный процесс истончения и выпадения волос.