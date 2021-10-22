Россия переступила порог в 40 тысяч заболевших ковидом за сутки

В России снова установлен антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса. За минувшие сутки, по данным оперштаба, диагноз подтвердился у 40 096 человек.

Выздоровели за вчерашний день 29 318 человек, а для 1 159 пациентов заражение привело к смерти.

Первая десятка антирейтинга по числу заболевших выглядит так:

Москва - 8440

Санкт-Петербург - 3186

Московская область - 2639

Самарская область - 1357

Нижегородская область - 794

Воронежская область - 763

Свердловская область - 696

Республика Крым - 681

Пермский край - 670

Республика Башкортостан - 669

В 8,8% случаев диагноз не сопровождался какими-либо клиническими проявлениями.