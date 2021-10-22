Россия переступила порог в 40 тысяч заболевших ковидом за сутки
1 159 человек скончались за сутки от коронавируса
В России снова установлен антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса. За минувшие сутки, по данным оперштаба, диагноз подтвердился у 40 096 человек.
Выздоровели за вчерашний день 29 318 человек, а для 1 159 пациентов заражение привело к смерти.
Первая десятка антирейтинга по числу заболевших выглядит так:
- Москва - 8440
- Санкт-Петербург - 3186
- Московская область - 2639
- Самарская область - 1357
- Нижегородская область - 794
- Воронежская область - 763
- Свердловская область - 696
- Республика Крым - 681
- Пермский край - 670
- Республика Башкортостан - 669
В 8,8% случаев диагноз не сопровождался какими-либо клиническими проявлениями.