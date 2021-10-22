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Россия переступила порог в 40 тысяч заболевших ковидом за сутки

1 159 человек скончались за сутки от коронавируса

Фото: Global Look Press

В России снова установлен антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса. За минувшие сутки, по данным оперштаба, диагноз подтвердился у 40 096 человек.

Выздоровели за вчерашний день 29 318 человек, а для 1 159 пациентов заражение привело к смерти.

Первая десятка антирейтинга по числу заболевших выглядит так:

  • Москва - 8440
  • Санкт-Петербург - 3186
  • Московская область - 2639
  • Самарская область - 1357
  • Нижегородская область - 794
  • Воронежская область - 763
  • Свердловская область - 696
  • Республика Крым - 681
  • Пермский край - 670
  • Республика Башкортостан - 669

В 8,8% случаев диагноз не сопровождался какими-либо клиническими проявлениями.

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