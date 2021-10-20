Ученые: Аспирин предотвращает тромбы после замены сустава

Современная медицина предлагает решения для множества болезней, и каждое из них сопряжено с определенными рисками. К примеру, замена тазобедренного сустава показана пациентам с тяжелым артритом этой части тела. Операция предлагает долгосрочное решение проблемы, но она сопряжена с определенными рисками, одним из которых является венозная тромбоэмболия.

После хирургических операций риск образования тромбов в венах вырастает. Венозная тромбоэмболия после замены тазобедренного сустава является основной причиной послеоперационной смертности. Препарат ривароксабан получил широкое распространение и эффективно применяется для снижения риска тромбоэмболия, но он может спровоцировать обильные внутреннее кровотечение.

Может ли аспирин заменить его? Группа исследователей из Пекина провела клинические испытания, сравнив аспирин и ривароксабан. Результаты опубликованы в Chinese Medical Journal. Эксперимент с участием 70 взрослых пациентов показал, что аспирин по уровню эффективности не уступает ривароксабану, но и не превосходит его. При этом сам аспирин является более доступной по стоимости и по наличию альтернативой.