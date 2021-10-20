Алкоголь провоцирует рак груди у женщин

Алкогольные напитки на основе этанола или этилового спирта увеличивают риск рака груди. Это в очередной раз подтвердили ученые, причём механизм данного воздействия до сих пор полностью не изучен. Существуют лишь различные гипотезы по поводу того, почему спиртные напитки грозят самым распространённым женским раком.

Во-первых, этанол метаболизируется или расщепляется в вещество под названием ацетальдегид, которое само по себе канцерогенно. Оно может вызывать рак за счёт повреждений ДНК, являющихся генетическим материалом и белками при опухолях. Алкоголь повышает в крови уровень эстрогена, являющегося половым гормонам. А это связано с ростом риска эстроген-положительного рака груди — наиболее распространённой разновидности.

Наконец существует и теория о том, что из-за алкоголя организм лишается способности расщеплять и поглощать различные питательные вещества вроде фолиевой кислоты, витаминов А и D. Метаанализ более 100 исследований показывает, что даже при незначительном, но регулярном употреблении алкоголя (менее одного напитка в день), риск развития рака груди всё равно увеличивается до 7-14%. У полностью непьющих женщин он составляет 5% в течение жизни.