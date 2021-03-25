За сутки 35 тысяч заболевших и 1 072 погибших. Самарская область перешагнула порог в тысячу случаев

Оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса при правительстве сообщает о 35 660 новых случаях болезни, зафиксированных за последние сутки. Это впервые за четыре дня не является новым антирекордом — за субботу заболеваемость в стране упала на две тысячи случаев по сравнению с данными пятницы.

Выздоровели за день, впрочем, также меньше людей — 22 784, что более чем на три тысячи ниже, чем накануне. Небольшое снижение и по смертности — 1 072 случая. Днем ранее было 1 075 летальных исходов.

В Москве ситуация близка ко вчерашней — 5 279 заболевших, 3 817 выздоровевших и 84 погибших от ковида за сутки. 1 442 человека были госпитализированы за прошедшие 24 часа, уточняет столичный оперативный штаб, 706 человек в городе остаются на аппаратах ИВЛ.

Стабильная обстановка в Санк-Петербурге — 3 297 новых случаев, 1 235 выписанных пациентов (вдвое меньше, чем накануне) и 69 смертей.

Без существенных изменений ситуация и в Подмосковье — 3 030 заболевших, 2 556 выздоровевших и 33 жертвы ковида.

Впервые появился регион, который перешагнул отметку в тысячу случаев за сутки кроме перечисленных — Самарская область. За сутки здесь выявили 1 093 новых случая при 762 выписанных и смертях.