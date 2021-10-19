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Миндрав разрешил вакцинировать кормящих матерей

Больше это не является противопоказанием к применению «Спутника V». Про другие вакцины речи пока не идет

Фото: Global Look Press

Вакцину от коронавируса «Спутник V» теперь можно использовать на кормящих матерях. О том, что эту категорию исключили из списка противопоказаний для применения препарата, сообщает издание URA.RU со ссылкой на главного внештатного специалиста ведомства, доктора медицинских наук Сергея Токарева.

Эксперт настаивает, что они должны быть включены в приоритетную группу при вакцинации и радуется решению Минздрава. 

«Мамам, кормящим грудью, стоит привиться в первую очередь, и отрадно, что теперь ограничения по вакцинации для них сняты», — поясняет он.

По словам доктора Токарева, всё сообщество педиатров России «с воодушевлением восприняло эту долгожданную новость», так как теперь врачи получат возможность предотвратить у кормящих матерей серьезное протекание коронавируса.

На данный момент «Спутник V» не разрешается использовать на несовершеннолетних, людях с аллергиями на компоненты вакцины, гражданах с тяжелыми хроническими заболеваниями и тех, кто тяжело перенес прививку в прошлом.

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