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Антипрививочники просят осудить Маргариту Симоньян по статье о разжигании ненависти

Ранее главред RT попросила своих родственников-вакциноскептиков удалить её номер

Фото: скриншот видео tg-канала Маргариты Симоньян

Маргарита Симоньян в личном телеграм-канале назвала антипрививочников прямой угрозой жизни детей. Так она отреагировала на сообщения о том, что от коронавируса начали умирать дети. 

«Задыхайтесь сами на ИВЛ, ползайте с сатурацией семьдесят по коридорам битком набитых больниц - это на здоровье. Но простить вам смерти детей моей страны я не могу»

, – писала главред RT.

Также она попросила стереть номер её телефона у своих родных-антипрививочников: 

«Да, и когда вы - мои непривитые адлерские родственники, краснодарские соседи, московские коллеги - в очередной раз будете пытаться попасть в 'хорошую' клинику и вообще в какую-либо клинику со своей температурой и кашлем, которые вы неделю игнорировали так же, как вы игнорировали мои мольбы вакцинироваться, - заранее забудьте мой телефон»

В рядах антиваксеров не скупятся на эпитеты и гиперболизации действительности. Например так «РИА Катюша» охарактеризовали пассаж главреда RT: «партия ковида спустила с цепи Маргариту Симоньян».

Участница движения «CitizenGO Россия» Александра Машкова-Благих вместе с единомышленниками подготовили обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

«Есть основания полагать, что высказывания Маргариты Симоньян подпадают под диспозицию пункта “б” части 2 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации»

, – ссылаются авторы обращения на статью о разжигании ненависти.

«Свободолюбивые антипрививочники, которые за право выбора и свободу мнений, хотят посадить меня в тюрьму за то, что я высказала своё мнение»

, – прокомментировала выпад в её сторону Симоньян.


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