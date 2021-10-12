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Длительное ношение масок может вызывать головные боли

Исследователи из Ирландии связали ношение масок с увеличением числа людей, страдающих острыми головными болями

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Фото: @Pixabay

Необходимость носить медицинскую маску в условиях пандемии неоднократно вызывала раздражение миллионов людей. Большинство жаловались на проблемы с дыханием и физиологический дискомфорт. А вот ирландские исследователи узнали, что в период пандемии выросло количество пациентов с острыми головными болями. Впрочем, они не уверены, что причиной этого является как раз ношение масок. 

Авторы исследования считают, что уже в ближайшее время человечество столкнется с целой эпидемией головных болей. Результаты исследования опубликованы в последнем выпуске Irish Medical Journal. В нём сообщается, что количество больных, которые жаловались на острые головные боли, почти утроилось за три месяца прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Речь шла о пациентах Университетской больницы города Лимерик. 

За этот период 329 больных пожаловались на сильные головные боли в период с июня по август 2020 года. За тот же период 2019 их было 113. Впрочем, роста показателей CO2 у пациентов в течение года выявлено не было. Следовательно, причиной головных болей может быть и не накопление углекислого газа в кровотоке из-за нарушений в процессах вдоха-выдоха. Их могут провоцировать плотно прилегающие маски или их ушные петли, либо изменения в состоянии верхних дыхательных путей. Наконец, к головным болям могут приводить и стрессовые расстройства. 

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