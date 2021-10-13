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Названо лучшее время для завтрака больных диабетом

Исследователи выяснили лучшее время дня, в которое пациент с диабетом второго типа должен завтракать

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Фото: @Pixabay

Если вы страдаете от диабета второго типа, то имеет огромное значение не только то, что именно вы едите, но в каком количестве и когда. От этого зависит очень важный показатель уровня сахара в крови. Его нужно сохранять в рекомендованном диапазоне. Питание и физическая активность являются важнейшими составляющими здорового образа жизни при диабете.  

Многие диабетики не знают, в какое время им следует начинать принимать пищу. Нужно ли завтракать, обедать и ужинать, либо сочетать поздний завтрак и ранний обед. Исследование показало, что ранний завтрак снижает риск развития диабета, так как уменьшает показатели уровня сахара в крови. Приём пищи до 8:30 утра положительно влияет на уменьшение факторов риска развития диабета второго типа. 

Данное исследование проводилось американскими учеными, которые анализировали данные, связанные с диетой, показателями глюкозы и инсулина. Ключом к контролю диабета и уровня сахара в крови был приём пищи до половины девятого утра. Если люди завтракали позже, то уровень сахара в крови у них увеличивался заметнее, равно как вырастал и показатель инсулинорезистентности.

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