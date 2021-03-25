Заболеваемость продолжает расти, побив все рекорды. Снова тысяча умерших

В России за прошедшие сутки выявлено 34 325 новых случаев коронавирусной инфекции. Это немного, но больше вчерашнего показателя в 34 303 заболевших, а значит — очередной антирекорд уже пятый день подряд. Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве России.

При этом число выздоровевших только падает: сегодня выписали 16 431 пациентов с ковидом против 18 717 накануне и 21 883 днем ранее. По смертности нового максимума нет, но показатель в 998 умерших за день почти не отличается от антирекорда в 1002 смерти, установленного двумя днями ранее или вчерашних 997 летальных исходов.

Рост наблюдается в Москве — 6 823 новых случаев коронавируса. Выздоровели в столице 3 237 человек, а скончались 69. Ещё 639 человек в столице подключены к аппарату ИВЛ, уточняют в московском оперштабе.

В Петербурге 3 097 заболевших при 340 выздоровевших и 67 смертях. В Подмосковье 2 768 случаев заражения за сутки, 1 684 выписанных и 13 погибших.

В лидерах по абсолютному числу заболевших, согласно статистике Роспотребнадзора, также: