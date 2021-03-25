В России четвёртый день подряд антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба при правительстве, за последние сутки в России выявлено 34 303 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый абсолютный антирекорд за всё время пандемии в России. За прошедшие сутки число заболевших выросло более чем на тысячу — прежний максимум был установлен накануне: 33 208 заразившихся.

При этом число смертей от ковида в России чуть снизилось по сравнению со вчерашним рекордным показателем в 1002 погибших — за прошедшие сутки было зафиксировано 997 летальных исходов. Выздоровели за день лишь 18 717 человек.

Остаётся на локальном пике ситуация с заболеваемостью в Москве — 6 740 случаев коронавируса за день при 3 206 выписанных пациентах. 70 человек скончались за сутки в столице.

В Санкт-Петербурге ухудшение эпидемиологической ситуации — 3323 новых случая. Всего лишь 924 человека выздоровели, а 65 стали жертвами ковида.

2759 человек заразились в Подмосковье — это также локальный максимум. Выздоровели в регионе 1290 человек, а умерли только девятеро.

В лидерах по абсолютному числу заболевших, по статистике Роспотребнадзора, также: