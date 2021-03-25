Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:07

В России четвёртый день подряд антирекорд по числу заболевших коронавирусом

В России за сутки число заболевших ковидом в день на тысячу обогнало максимум за всё время. Теперь антирекорд - 34 303 случая за день

Фото: Global Look Press

Согласно данным оперативного штаба при правительстве, за последние сутки в России выявлено 34 303 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый абсолютный антирекорд за всё время пандемии в России. За прошедшие сутки число заболевших выросло более чем на тысячу — прежний максимум был установлен накануне: 33 208 заразившихся.

При этом число смертей от ковида в России чуть снизилось по сравнению со вчерашним рекордным показателем в 1002 погибших — за прошедшие сутки было зафиксировано 997 летальных исходов. Выздоровели за день лишь 18 717 человек.

Остаётся на локальном пике ситуация с заболеваемостью в Москве — 6 740 случаев коронавируса за день при 3 206 выписанных пациентах. 70 человек скончались за сутки в столице.

В Санкт-Петербурге ухудшение эпидемиологической ситуации — 3323 новых случая. Всего лишь 924 человека выздоровели, а 65 стали жертвами ковида.

2759 человек заразились в Подмосковье — это также локальный максимум. Выздоровели в регионе 1290 человек, а умерли только девятеро.

В лидерах по абсолютному числу заболевших, по статистике Роспотребнадзора, также:

  • Нижегородская область (711),
  • Свердловская область (590),
  • Ростовская область (579),
  • Воронежская область (673),
  • Самарская область (896),
  • Пермский край (594),
  • Республика Крым (586),
  • Республика Башкортостан (661).
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 4 дня назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 4 дня назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 5 дней назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Здоровье 54 минуты назад

Как определить, что в алкоголе присутствует метанол?

Здоровье 3 часа назад

Профессор Северинов: При тысяче смертей в России должны заболевать по 100 тысяч ежедневно

Здоровье 5 часов назад

Pfizer просит разрешения на вакцинацию детей от 5 до 11 лет

Здоровье 1 день назад

Верховая езда опасней гонок и горных лыж

Здоровье 1 день назад

Филантроп Алешковский об антирекордах смертности: Врачи перестали переживать, что не могут спасти тех, кто не хочет спасаться

Здоровье 1 день назад

Сдавшим ПЦР-тест теперь должны предоставить результат не позже чем через сутки

Здоровье 1 день назад

В Москве повторную вакцинацию прошли лишь 5,5% от привитых горожан

Лайфстайл 2 дня назад

У двух ресторанов в Москве с сегодняшнего дня есть по две звезды Michelin

Здоровье 2 дня назад

Вакцинный коктейль: «Спутник Лайт» признали эффективным для ревакцинации аргентинцев

Лайфстайл 3 дня назад

Топ-5 подмосковных крепостей, на осмотр которых не жалко потратить выходные

Здоровье 3 дня назад

Россия побила все свои рекорды по заболеваемости и смертности от ковида

Лайфстайл 3 дня назад

Как перейти с бумажной трудовой книжки на электронную

Личные финансы 3 дня назад

Как проверить свой адрес биткоин

Здоровье 3 дня назад

Новый компонент не даёт коронавирусу проникать в клетки

Здоровье 3 дня назад

Ученые выяснили, виновны ли насыщенные жиры в болезнях сердца

Здоровье 4 дня назад

В России очередной антирекорд: число смертей от ковида уже почти перевалило за тысячу

Здоровье 4 дня назад

Москвичи старше 65 лет смогут взять 10 тысяч за вакцинацию вместо подарочного набора

Лайфстайл 4 дня назад

Существуют ли бесплатные услуги ЖКХ, и всегда ли нужно платить коммунальщикам?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика