В России четвёртый день подряд антирекорд по числу заболевших коронавирусом
В России за сутки число заболевших ковидом в день на тысячу обогнало максимум за всё время. Теперь антирекорд - 34 303 случая за день
Согласно данным оперативного штаба при правительстве, за последние сутки в России выявлено 34 303 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый абсолютный антирекорд за всё время пандемии в России. За прошедшие сутки число заболевших выросло более чем на тысячу — прежний максимум был установлен накануне: 33 208 заразившихся.
При этом число смертей от ковида в России чуть снизилось по сравнению со вчерашним рекордным показателем в 1002 погибших — за прошедшие сутки было зафиксировано 997 летальных исходов. Выздоровели за день лишь 18 717 человек.
Остаётся на локальном пике ситуация с заболеваемостью в Москве — 6 740 случаев коронавируса за день при 3 206 выписанных пациентах. 70 человек скончались за сутки в столице.
В Санкт-Петербурге ухудшение эпидемиологической ситуации — 3323 новых случая. Всего лишь 924 человека выздоровели, а 65 стали жертвами ковида.
2759 человек заразились в Подмосковье — это также локальный максимум. Выздоровели в регионе 1290 человек, а умерли только девятеро.
В лидерах по абсолютному числу заболевших, по статистике Роспотребнадзора, также:
- Нижегородская область (711),
- Свердловская область (590),
- Ростовская область (579),
- Воронежская область (673),
- Самарская область (896),
- Пермский край (594),
- Республика Крым (586),
- Республика Башкортостан (661).