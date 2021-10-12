Pfizer просит разрешения на вакцинацию детей от 5 до 11 лет

Немецкая компания BioNTech и её американский партнер, компания Pfizer обратились к Европейскому агентству лекарственных средств с просьбой одобрить применение их совместного препарата для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет. Об этом говорится в их совместном пресс-релизе.

Так отмечается, что были проведены все необходимые исследования, требуемые для получения такого разрешения, а их результаты предоставили европейскому регулятору. В число пересланных в Агентство документов входят и данные, полученные в ходе последней стадии исследования вакцины Pfizer.

Пресс-службы фармацевтических компаний сообщают, что детям в рамках испытаний вводили меньшую дозу вакцины, чем взрослым. Такой подход дал результат: у принимавших в них участие детей формировался «сильный имунный ответ».

Неделей ранее корпорации уже обратились за аналогичным разрешением к американскому регулятору. Они намерены впредь согласовывать применение их препарата для вакцинации несовершеннолетних и в других странах.