Верховая езда опасней гонок и горных лыж

Ученые из Университета Техаса доказали, что время, проведённое в седле, является опасным для здоровья и жизни. Риск госпитализаций любителей верховой езды гораздо выше, чем в американском футболе, автогонках, мотогонках (!) и даже горных лыжах. А значит, именно верховая езда является чуть ли не самым опасным для здоровья и жизни видом спорта и досуга.

Травмы груди наиболее распространены среди любителей верховой езды, но травмы головы и шеи самые смертоносные. Можно вспомнить исполнителя роли Супермена, американского актёра Кристофера Рива, который весной 1995 года во время скачек упал с лошади и получил тяжелый перелом шеи, после чего мог управлять только собственным лицом. 10 лет он просидел в инвалидном кресле перед смертью.

При этом авторы исследования подчеркивают, что верховая езда очень романтизируется среди молодого поколения, а связанные с конным спортом травмы часто игнорируются общественным здравоохранением. Такие выводы были сделаны на основе наблюдений за 25 000 взрослых наездников со средним возрастом в 47 лет, которые получали лечение от травм, связанных с верховой ездой.