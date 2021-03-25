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Филантроп Алешковский об антирекордах смертности: Врачи перестали переживать, что не могут спасти тех, кто не хочет спасаться

Создатель фонда «Нужна помощь» призвал власти ввести жестки меры по контролю за соблюдением ковид-ограничений

Фото: Instagram @aleshru

Митя Алешковский

Филантроп и создатель фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский призвал власти ввести строгие меры наказания за нарушение эпидемических правил. Так на своей странице в Facebook он отреагировал на первый официальный антирекорд ковид-смертности в России, превысивший порог в тысячу человек за сутки.

«Главные врачи нескольких московских клиник еще летом в частных беседах мне признавались, что сил больше не осталось никаких. Вообще. И у них и у врачей и у медсестер. (попробуйте походить в тайвеке сутки, а потом представьте, что вам надо ходить в нем два года). Все работали на пределе еще год назад. Сейчас работают просто каким-то героическим порывом. Вообще не представляю откуда врачи берут силы сейчас. Один врач сказал мне: “Я перестал переживать из-за того, что не могу спасти тех, кто не хочет спасаться”»

, – рассказывает Алешковский.

Благотворитель приводит в пример южноамериканское государство Перу, где он побывал в августе. Там, по его мнению, власти смогли добиться такого эффекта антиковидной кампании, что с марта там только снижаются показатели заражений и смертности. Маски, по словам Алешковского, там носят даже на улице, а попасть в общественный транспорт без экрана для лица невозможно. При этом небогатая страна смогла обеспечить 40% населения вакциной.

«У нас же все бессмертные. Я писал об этом многократно. По работе я регулярно езжу по регионам и вижу, что правила не соблюдаются вообще. Вообще. Никем. Даже людьми, которые работают с паллиативными больными, даже людьми, которые работают со стариками, даже самими врачами»

, – сетует филантроп.

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 1 002 человека, согласно статистике оперштаба. Заразились коронавирусом 32 196 человек. Это максимальные показатели за все время пандемии в РФ.

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