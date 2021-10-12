В Москве повторную вакцинацию прошли лишь 5,5% от привитых горожан

Среди жителей Москвы повторный курс вакцинации прошли на сегодня 279 тысяч человек на порядка пяти миллионов вакцинированных первой дозой. Сообщили в пресс-службе администрации города. При этом общее число граждан, проживающих в столице оценивается примерно в 12 миллионов человек.

«Специалисты рекомендуют по истечении шести месяцев сделать ревакцинацию, которую в Москве прошли 279 тыс. человек», — передает ТАСС заявление московской мэрии.

На фоне роста числа зараженных столичные власти начали разыгрывать среди вакцинированных с московским полисом десять квартир. Они также изменили условия акции стимуляции вакцинацию пожилых людей, разрешив им получать по 10 тысяч рублей вместо коробки с медицинскими приборами и препаратами. Кроме того, медикам начали доплачивать за вакцинацию населения.