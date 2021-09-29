Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 19:33

Вакцинный коктейль: «Спутник Лайт» признали эффективным для ревакцинации аргентинцев

Более тысячи аргентинцев использовали российскую вакцину в качестве третьей дозы для поддержания искусственного иммунитета

Фото: Global Look Press

В Аргентине прошли исследования российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса в порядке бустерной дозы (ревакцинации). 

Как сообщает официальный телеграм-канал «Спутник V» со ссылкой на РФПИ, промежуточные результаты подтверждают безопасность и эффективность «Спутника Лайт» в качестве повторной прививки для поддержания искусственного иммунитета против COVID-19 после ранее сделанных инъекций препаратами Astrazeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino.

В исследовании уже приняли участие 1 102 аргентинца, вакцинированный 12 разными комбинациями вакцин. Всего в клинических мероприятиях примут участие 2 800 человек.

Вакцинный коктейль обеспечивал более высокий титр антител у добровольцев, уколовшихся российской вакциной, уже на 14-й день.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 1 день назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Общество 2 дня назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 недели назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Лайфстайл 5 часов назад

Топ-5 подмосковных крепостей, на осмотр которых не жалко потратить выходные

Здоровье 7 часов назад

Россия побила все свои рекорды по заболеваемости и смертности от ковида

Лайфстайл 7 часов назад

Как перейти с бумажной трудовой книжки на электронную

Личные финансы 21 час назад

Как проверить свой адрес биткоин

Здоровье 22 часа назад

Новый компонент не даёт коронавирусу проникать в клетки

Здоровье 23 часа назад

Ученые выяснили, виновны ли насыщенные жиры в болезнях сердца

Здоровье 1 день назад

В России очередной антирекорд: число смертей от ковида уже почти перевалило за тысячу

Здоровье 1 день назад

Москвичи старше 65 лет смогут взять 10 тысяч за вакцинацию вместо подарочного набора

Лайфстайл 1 день назад

Существуют ли бесплатные услуги ЖКХ, и всегда ли нужно платить коммунальщикам?

Здоровье 1 день назад

В Москве уволили онколога, считавшего, что женщинам не стоит заниматься большой хирургией

Лайфстайл 2 дня назад

Мухоморы, опята, лисички. Россияне делятся в соцсетях итогами тихой охоты

Здоровье 2 дня назад

Эксперты: Использование статинов ухудшает состояние жертв диабета второго типа

Лайфстайл 2 дня назад

Для тех, кто на пенсии. Список обязательных льгот

Здоровье 2 дня назад

Иммунные клетки способны сражаться с токсичными белками при болезни Паркинсона – ученые

Экономика 3 дня назад

Олег Шеин: «Мы видим целый пакет очень опасных инициатив властей»

Здоровье 3 дня назад

«Спутник V» создан на материале человека, а не шимпанзе: создатели российской вакцины ответили на претензии о плагиате

Здоровье 3 дня назад

Каким бытовым медицинским приборам можно доверять

Лайфстайл 3 дня назад

Испытываете стресс? У вас ослаб иммунитет? Отправляйтесь в путешествие!

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика