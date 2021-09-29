Вакцинный коктейль: «Спутник Лайт» признали эффективным для ревакцинации аргентинцев

В Аргентине прошли исследования российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса в порядке бустерной дозы (ревакцинации).

Как сообщает официальный телеграм-канал «Спутник V» со ссылкой на РФПИ, промежуточные результаты подтверждают безопасность и эффективность «Спутника Лайт» в качестве повторной прививки для поддержания искусственного иммунитета против COVID-19 после ранее сделанных инъекций препаратами Astrazeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino.

В исследовании уже приняли участие 1 102 аргентинца, вакцинированный 12 разными комбинациями вакцин. Всего в клинических мероприятиях примут участие 2 800 человек.

Вакцинный коктейль обеспечивал более высокий титр антител у добровольцев, уколовшихся российской вакциной, уже на 14-й день.