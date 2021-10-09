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Москвичи старше 65 лет смогут взять 10 тысяч за вакцинацию вместо подарочного набора

Подарочная коробка "С заботой о здоровье" для пенсионеров теперь может быть заменена 10 тысячами. Это касается пожилых москвичей

Фото: Скриншот

Мэрия Москвы ввела новую систему поощрения пожилых людей к вакцинации от коронавируса. Ранее жители столицы, которым уже исполнилось 65 лет, претендовали на специальный подарочный набор. Теперь они смогут взять компенсацию деньгами — за две введенные компоненты заплатят 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Напомним, что программа поощрения вакцинации среди пожилых людей действует до конца 2021 года. До сих пор в подарочный комплект входили портативный пульсометр, измеритель артериального давления и частоты пульса, набор биологически активных добавок (БАДов), зубная щетка, тюбик зубной пасты, набор косметики для ухода за кожей, рассчитанная на семь дней таблетница, антибактериальный гель и защитная маска.

«Теперь вместо нее [коробки «С заботой о здоровье»] можно выбрать денежное поощрение в размере 10 тысяч рублей», — заявили в мэрии.

Отмечается, что пожилые люди, заболевая коронавирусом, создают основную нагрузку на систему здравоохранения столицы. Они же тяжелее всего переносят болезнь.

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