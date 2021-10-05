«Вейпинговая» пневмония: Опубликованы результаты КТ-исследования новой болезни легких

Медицинский научный журнал CHEST опубликовал результаты исследования 160 пациентов с воспалением легких, связанным с курением электронных сигарет или вейпингом (в США для этого диагноза придуман акроним EVALI).

Данные предоставили 15 лечебных учреждений США из 14 штатов. 127 пациентов – мужчины, 33 – женщины. Возрастной диапазон анализируемых пациентов – 15-68 лет, медианный возраст – 24 года. Все участники прошли компьютерную томографию легких.

В почти 80% случаев наблюдались уплотнения в нижних отделах легких по типу «матового стекла» (симптом, который в пандемии часто называли характерным для коронавируса). В 63% случаев отмечалось воспаление лимфатических узлов.

Другие данные об исследованных пациентах:

У двух пациентов в анамнезе были пролеченные злокачественные новообразования, но в настоящее время они не получали химиотерапию или иммунологическую терапию. Из 160 пациентов двое имели воспалительное заболевание кишечника, один - с язвенным колитом, а другой - с болезнью Крона. Однако ни у одного пациента не было симптомов, связанных с воспалительным заболеванием кишечника.

В исследовании отмечается, что в августе-октябре 2019 года в стационарах США была зафиксирована волна случаев EVALI. Один диагностированный пациент в июне 2021 года появился и в Москве. Врачи Морозовской больницы вместе со специалистами кафедры педиатрии РУДН вылечили 17-летнего юношу, который полтора месяца «парил» вейпы.

За две-три недели юноша потерял более 10 килограммов, у него была повышена температура, нарастали отдышка и кашель. В отделении интенсивной терапии он провел более двух недель.

Врач-пульмонолог Дмитрий Овсянников отмечает, что в 2,4% заболевание EVALI оканчивается смертью. Из-за нарушения газообмена и других деструктивных изменений часть легочной системы выключается из акта дыхания.