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Главный научный сотрудник ВОЗ: Мир прошел 60% пандемии коронавируса

Если сравнить пандемию с марафоном, то человечество уже пробежало около 60%, но не исключено, что ещё придется подниматься в гору

Фото: Global Look Press

Пока человечество далеко от того, чтобы заявлять о победе над коронавирусом, уверена главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. По её словам, даже прогнозировать, когда пандемия закончится, невозможно из-за большого количества неизвестных, однако она полагает, что больше половины пути миром уже пройдено.

Специалист сравнивает пандемию ковида с марафоном, выражая надежду, что «мы скоро преодолеем 60% маршрута». При этом она допускает очередные всплески инфекции: «Однако не исключено, что нам придется взбираться еще на одну неожиданную гору», — передает её слова издание SonntagsBlick (перевод ТАСС).

«Было бы преждевременно говорить о том, что мы скоро пересечем [финишную черту], это не так», — поясняет г-жа Сваминатан, обращая внимание, что «впереди слишком много неизвестных», в числе которых и возможность возникновения новых штаммов коронавирусной инфекции.

Риск возникновения новых разновидностей болезни увеличивает и тот факт, что вакцинация проходит в мире крайне несбалансированно. Если в ряде государств уже привито до 80% населения, то в Африке этот показатель составляет менее 4%.

Напомним, что в России вакцинированы порядка 30% населения.

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