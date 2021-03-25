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962 россиянина за сутки скончались вследствие заражения коронавирусом

Ежедневный прирост заболевших медленно, но верно близится к показателю в 30 000 человек

Фото: АГН Москва

За прошедшие сутки в России выявлено 28 647 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только 17 274 человека выздоровели, передает столичный оперштаб.

Скончались в результате заражения ковидом 962 человека. Всего лишь на шесть человек меньше, чем днем ранее.

Наибольшая часть заболевших сосредоточена в Москве – 4610 человек. Следом Петербург (2822), Подмосковье (2026). Из регионов в антилидерах Самарская, Нижегородская, Воронежская области и Башкортостан – там выявлено от 619 до 687 пациентов.

Почти 500 человек в Москве находятся на ИВЛ.

Официальный телеграм-канал вакцины «Спутник V» сообщил, что Хорватия открыла границы для путешественников с российской прививкой. Россияне, привитые «Спутником V» освобождаются и от обязательных ПЦР тестов. Так же, как и те из туристов, кто уже переболел ковидом.

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