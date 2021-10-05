Переоценка стресса позволяет уменьшить его уровень

В Journal of Experimental Psychology опубликованы результаты исследования, которое показывает, что если студентов учат видеть стресс как инструмент преодоления, они гораздо лучше справляются с математикой на экзаменах, чем те, которые пытаются избавиться от него. А значит, борьба со стрессом будет гораздо эффективней, если человека научат его переосмысливать. Это ещё одно свидетельство того, что вроде бы такое негативное явление как стресс может быть ключом к успеху, а не тормозом.

Исследователи подчеркивают, что веками человечеству внушают мысль о вреде стресса. Действительно, хронический сильный стресс, который долго не проходит, вреден для нашего здоровья. Но естественная реакция организма на стресс может быть полезной. Исследователи доказали, что это ценный ресурс, позволяющий укрепить способности добиваться успеха.

Стресс представляет собой естественную реакцию на изменения в окружающей среде. Стрессовая реакция запускает ряд физических и психических процессов, человек становится более внимательным и энергичным, это должно помочь телу справиться с проблемой, которую оно ощущает. К примеру, спасаться бегством из горящего здания или ускорить движение при опоздании на важную встречу.