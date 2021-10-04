«Нельзя потушить половину пожара»: ВОЗ опубликовала ролик за равное распределение вакцин
Ранее в международной организации раскритиковали страны первого мира за старт кампании по ревакцинации от ковида
Российское отделение Всемирной организации здравоохранения опубликовало в соцсетях видеоролик, в котором критикует мировое сообщество за неравномерное распределение вакцинации по разным территориям планеты.
Для этого эпидемиологи ВОЗ используют метафору пожара, который охватил и богатые районы города, и бедные. Пока богачи созывают за деньги всех пожарных в свои районы, в бедных кварталах пламя охватывает все больше и больше городских территорий.
В итоге богатый район оказывается окружён охваченными пламенем бедными кварталами. «Нельзя потушить половину пожара. Никто не защищён, пока не защищены все», – констатируется идея в финале ролика.
Ранее руководство ВОЗ раскритиковало страны, где началась кампания по ревакцинации населения, хотя в некоторых странах третьего мира до сих пор нет доступа к иммунизации от ковида.