«Нельзя потушить половину пожара»: ВОЗ опубликовала ролик за равное распределение вакцин

Российское отделение Всемирной организации здравоохранения опубликовало в соцсетях видеоролик, в котором критикует мировое сообщество за неравномерное распределение вакцинации по разным территориям планеты.

Для этого эпидемиологи ВОЗ используют метафору пожара, который охватил и богатые районы города, и бедные. Пока богачи созывают за деньги всех пожарных в свои районы, в бедных кварталах пламя охватывает все больше и больше городских территорий.