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Вчера, в 22:22

«Нельзя потушить половину пожара»: ВОЗ опубликовала ролик за равное распределение вакцин

Ранее в международной организации раскритиковали страны первого мира за старт кампании по ревакцинации от ковида

Фото: скриншот

Российское отделение Всемирной организации здравоохранения опубликовало в соцсетях видеоролик, в котором критикует мировое сообщество за неравномерное распределение вакцинации по разным территориям планеты.

Для этого эпидемиологи ВОЗ используют метафору пожара, который охватил и богатые районы города, и бедные. Пока богачи созывают за деньги всех пожарных в свои районы, в бедных кварталах пламя охватывает все больше и больше городских территорий.

В итоге богатый район оказывается окружён охваченными пламенем бедными кварталами. «Нельзя потушить половину пожара. Никто не защищён, пока не защищены все», – констатируется идея в финале ролика.

Ранее руководство ВОЗ раскритиковало страны, где началась кампания по ревакцинации населения, хотя в некоторых странах третьего мира до сих пор нет доступа к иммунизации от ковида. 

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