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Швеция, Финляндия и Дания запретили прививать молодежь вакциной Moderna из-за редкой побочки

Исследование показало, что у мужчин младше 30 лет препарат вызывает повышенный риск развития миокардита

Фото: Global Look Press

Совместное исследование Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании - выявило редкий побочный эффект у препарата Moderna, проявляющегося в ходе вакцинации молодых мужчин. По данным, полученным министерствами здравоохранения этих стран, у мужчин моложе 30 лет, привитых американской вакциной, «немного» чаще развивается миокардит — заболевание сердечной мышцы.

В связи с этими данными, которые пока не были опубликованы, однако уже были направлены для ознакомления регулятора — Европейского агентства по лекарственным средствам, — уже три из перечисленных стран ввели ограничения на оборот препарата.

Финляндия приостановит использование вакцины Moderna на мужчинах от 1991 года рождения и моложе, рекомендуя им прививаться препаратом от Pfizer (даже в качестве второй дозы), передает Reuters. Дания запретила прививать американской вакциной всех людей моложе 30 лет, а Швеция пока ввела ограничение лишь на вакцинацию препаратом несовершеннолетних.

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