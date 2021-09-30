Растения помогают повысить уровень счастья

Продолжающаяся вот уже почти два года пандемия привела к увеличению спроса на комнатные растения. С их помощью находящиеся на самоизоляции люди достигают ощущения мира и спокойствия. Это также помогает чувствовать себя более комфортно и при удалённой работе из дома.

Теперь исследование показало, что комнатные растения действительно оказывают положительное влияние на нашу жизнь, так как повышают уровень счастья и продуктивности.

В исследовании приняли участие более 2 000 взрослых человек, и оно помогло определить оптимальную рабочую среду. Конечно, для поклонников домашних растений выводы этого исследования вряд ли будут сюрпризом. 40% опрошенных полагают, что растения должны обязательно присутствовать дома, 32% делают выбор в пользу предметов ярких цветов, а 27% склоняются к приобретению приятных на вид декоративных канцелярских товаров. Более двух третей участников опроса считают, что растения положительно влияют на психику.

Эксперты в области ботаники также убеждены, что растения улучшают настроение. Это связано с зелёным цветом, который у них превалирует. Этот оттенок очень хорошо воспринимается подавляющим большинством людей. Кроме того, уход за растением и наблюдения за его развитием усиливают ощущение осознанности и помогают снизить напряжение и тревогу.