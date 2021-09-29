В Швеции приостановили вакцинацию людей младше 30 лет препаратом Moderna из-за побочек

В Швеции до 1 декабря приостановили использование вакцины от коронавируса Moderna в отношении пациентов до 30 лет, поскольку были выявлены риски в отношении сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет АР.

Управление общественного здравоохранения скандинавской страны отмечает случаи воспаления сердечной мышцы перикарда – двустенного мешочка, содержащего сердце и корни основных сосудов.

Еще ранее регулирующие органы США и Европы предупреждают, что вакцины Moderna и Pfizer, по-видимому, связаны с редкой реакцией у подростков и молодых людей - болью в груди и воспалением сердца. Специалисты шведского здравоохранения отмечают, что с сердечными побочками чаще сталкиваются именно мужчины. Симптоматика обычно проходит сама по себе, но врачу следовало бы наблюдать в этот период за пациентом.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл сказал, что в ведомстве внимательно следят за ситуацией и действуют быстро, чтобы вакцинация против COVID-19 всегда была максимально безопасной и в то же время обеспечивала эффективную защиту от болезни.

Сейчас для возрастной категории пациентов до 30 лет в Швеции показана вакцина Pfizer.

Предварительные данные скандинавского исследования были отправлены в комитет по побочным реакциям Европейского агентства по лекарственным средствам.