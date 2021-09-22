Петербуржцы смогут отслеживать передвижение вызванной скорой по интерактивной карте

В Санкт-Петербурге начнёт работу сервис по отслеживанию геолокации вызванной бригады скорой медицинской помощи, пишет Piter.tv.

Эта услугу будет доступна для горожан в случаях, когда пациенту угрожает смертельная опасность или действительно нужна экстренная помощь (не в случаях, когда нужно измерить давление или у больного температура 37,7).

После оформления вызова диспетчером на мобильный номер, с которого поступил звонок в службу 103/112, придёт ссылка на интерактивную карту. На ней ежеминутно будет обновляться геолокация автомобиля с бригадой медиков.

По прибытии на место геолокация будет доступна ещё десять минут, чтобы можно было найти авто во дворах.