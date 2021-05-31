Одиннадцатиклассников оставили без выпускного в Парке Горького

Пресс-служба столичного департамента образования и науки сообщила об отмене общегородского выпускного в Парке Горького, передает ТАСС. Причина – неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в городе.

Напомним, за минувшие сутки в Москве выявлено 7 704 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем с 13 июня в Парке Горького приостанавливается работа развлекательных объектов.

В качестве альтернативы в школах смогут провести внутренние праздники для выпускников с соблюдением всех санитарных норм.