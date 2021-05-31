COVID-19 за сутки в РФ: 14 723 заболели, 9 116 выздоровели, 357 умерли

За минувшие сутки в России снова зафиксирован ощутимый прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией – 14 723 новых диагноза зафиксировано к 13 июня, сообщает столичный оперштаб. Из них 16,1% – бессимптомные случаи.

Москва по-прежнему в числе антилидеров – 7 704 новых пациентов с ковидной инфекцией. Следом Московская область (953 случая), а затем Петербург (862 случая).

В регионах пока показателя не достигли двухсот новых пациентов. В Нижегородской области зафиксировано 184 случая заболевания.

Выздоровели за минувшие сутки 9 166 человек, а умерли 357 человек с коронавирусом.

Всего с начала пандемии коронавирус лично коснулся 5 208 687 человек.