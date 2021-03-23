В Энгельсе мужчину обязали два года жить и лечиться в тубдиспансере

В городе Энгельсе Саратовской области местного жителя через суд изолировали от общества в противотуберкулезном диспансере на два года. Об этом пишет «СарИнформ» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Прокуратура потребовала принять меры против гражданина с открытой формой туберкулеза. Инфекция в его организме находилась в такой концентрации, что со всеми биологическими жидкостями он мог передавать заболевание окружающим. При задержании больной попытался скрыться, но это ему не удалось.

Меж тем Коалиция по готовности к лечению сигнализирует о проблемах с закупками противотуберкулезных препаратов министерством здравоохранения, пишет «Фармацевтический вестник».

Сегодня, 11 мая, должен завершится конкурс на определение поставщика лекарств для пациентов с множественной лекарственной устойчивостью. Это будет уже третья попытка закупки протинамида и канамицина.

В марте с пробуксовкой столкнулись два других препарата, которые удалось закупить лишь со второго раза, а торги по закупке антибиотика амикацина не состоялись дважды из-за того, что ни одна из фармкомпаний не согласилась продавать лекарства по заявленным ценам. Третий конкурс пока не объявлен.

Руководитель отдела мониторинга Коалиции по готовности к лечению Наталья Егорова отмечает, что для пациентов с лекарственной устойчивостью крайне важно непрерывное лечение инфекции, чтобы не усугублять состояние и не сокращать и без того ограниченный перечень медикаментов для лечения.

«В регионах данные препараты зачастую не закупают, так как они не из дешевых и ждут поставок от Минздрава РФ. У каждого из этих препаратов зарегистрировано несколько генериков, но ни один поставщик не выходит, в цене дело или в физическом отсутствии препарата непонятно», – сетует Егорова.