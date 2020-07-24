Обнаружен способ замедлить развитие БАС

Стволовые клетки защитили двигательные нейроны у мышей с боковым амиотрофическим склерозом.

Полученные из жировой ткани стволовые клетки значительно улучшили двигательную функцию и отсрочили начало бокового амиотрофического склероза у лабораторных мышей. Они защитили их двигательные нейроны. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Molecular Therapy, Methods & Clinical Development.

Отметим, что ученые уже несколько лет пытаются лечить БАС стволовыми клетками, и в некоторых случаях это давало поразительные результаты, но иногда не приводило ни к каким. Мезенхимальные стволовые клетки — разновидность взрослых стволовых клеток, встречающихся обычно в костном мозге, которые дают начало различным типом клеток, включая костные, мышечные и жировые, называемые адипоцитными. Мезенхимальные стволовые клетки имеют низкое отторжение иммунной системы, они могут моделировать её и выделять факторы роста клеток.

Исследователи из Университета Шеффилда в Великобритании проверили влияние стволовых клеток из жировой ткани на клеточных и животных моделях БАС. Речь шла о типе заболевания, который связана с мутацией гена SOD1. На долю этой разновидности БАС приходится до 20% всех наследственных форм болезни. У мышей после инъекций стволовых клеток наблюдалось значительное увеличение массы тела по сравнению с контрольной группой. Также они лучше демонстрировали себя во вращающемся колесе, которое оценивало уровень двигательных функций.